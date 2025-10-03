Допрос генерального директора в налоговой инспекции в 2025 году: что важно знать

Следует понимать, что существует два типа уведомлений о вызове на допрос в налоговый орган: о вызове организации и о вызове физического лица для дачи показаний. В чем разница между этими уведомлениями, рассказал РИАМО завкафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ряховский.

Когда вызывают организацию то, как правило, приходит представитель (налоговый консультант) с доверенностью. Даже если написано, что должен прийти директор, явки представителя достаточно. Это снимает многие риски, так как именно налоговый консультант разбирается в тонкостях налогового законодательства, а генеральный директор, увы, нет, отметил эксперт.

По его словам, в случае, если вызывают генерального директора, следует помнить, что происходит это как правило по месту жительства. Если его вызывают не по месту жительства, а по месту регистрации организации, то за неявку налоговый орган лишен права оштрафовать данного директора.

«Однако практикующие налоговые консультанты в случае вызова генерального директора рекомендуют оценить риски и в обязательном порядке являться в налоговый орган, который вызвал. Уведомление о вызове могут отправить „Почтой России“, в личный кабинет налогоплательщика. В случае, если уведомления отправлено в личный кабинет организации, но адресованы директору, у организации нет обязанности передавать данные уведомления директору», — отметил Ряховский.

Налоговые органы имеют право вызвать директора как в рамках налоговых проверок, так и вне их, то есть в любое время. В 2025 году директоров вызывают, прежде всего, для информирования о существующих налоговых рисках и предложения сдать уточненные налоговые декларации, поэтому должен идти налоговый консультант, заявил эксперт.

Время допроса не регламентировано, но следует помнить, что пока протокол допроса не подписан, это простая бумажка, никто никого не вправе удерживать, подчеркнул он. В рамках проведения допроса может осуществляться аудио- и видеофиксация, однако если директор не возражает против этого. Перед проведением допроса налоговые органы обязательно разъясняют права и обязанности, 51-ю статью Конституции, а также ст. 307 и 308 УК РФ. Допрашиваемый должен поставить свою подпись на каждой странице протокола с расшифровкой. По окончании допроса копию протокола налоговый орган выдает директору, объяснил Ряховский.

«Как правило, причину вызова можно определить по приходящим из налоговых органов требованиям, а также в беседе с директором. Поэтому можно спрогнозировать, какие вопросы может задавать налоговый орган, и должным образом подготовиться к проведению допроса вместе с налоговым консультантом. Например, если вызов связан с подозрительными контрагентами, то вопросы будут связаны с тем, как их нашли, кто с ними контактировал. Прозвучат иные вопросы, подтверждающие реальность существования контрагента, наличие у него ресурсов для выполнения условий заключенного договора, а также подтверждение факта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг именно этим контрагентом», — сказал эксперт.

Следует помнить, что отказ от дачи показаний по 51-й статье Конституции лишь приведет к штрафу, заключил Ряховский.

