Домашнее хрючево вкуснее? Нищие москвичи перестали ходить в рестораны

Столичный рынок общепита оказался перенасыщенным, цены за последние годы заметно выросли, а доставка стала доступнее и разнообразнее — все это заставляет людей все чаще отказываться от походов в рестораны, сообщила РИАМО арт-директор ресторана «Ухват», ресторатор Татьяна Смирнова.

«Количество ресторанов годами только росло, в какой-то момент люди от них просто устали. Если говорить про Москву, то удивить уже практически нечем. При этом на фоне роста зарплат, увеличения НДС и удорожания продуктов, цены в ресторанах неуклонно росли на протяжении последних трех-четырех лет», — отметила Смирнова.

Она добавила, что в результате люди стали задаваться вопросом: «А соразмерна ли эмоция от похода в ресторан тем деньгам, которые мы за это платим?»

«Свою роль сыграл и бурный рост доставки, которая сейчас предлагает огромный выбор и заметно более низкие цены. Все это привело к тому, что многие предпочитают доставку походу в ресторан. Более того, сейчас снова становится модным собираться семьями за столом и есть домашнюю еду», — рассказала ресторатор.

Смирнова подчеркнула, что тренд на семейные посиделки возвращается — к тому же это еще и дешевле, чем собраться в ресторане.

Ранее Baza сообщила, что крупные рестораны, кофейни и бары начали закрывать свои заведения в Москве. В числе тех, кто решил оптимизировать свое присутствие на рынке, оказались «Шоколадница», «Ростикс», «Якитория», Menza. Полностью закрылись «Хлеб насущный», пиццерия Fornetto, сеть баров «Дорогая, я перезвоню».

