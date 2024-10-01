Доллар взлетел вверх на фоне ракетной атаки Ирана на Израиль

На фоне масштабной ракетной атаки Ирана на Израиль курс доллара приблизился к 96 рублям.

Курс американской валюты на текущий момент составляет 95,85 рублей.

Во вторник вечером около 400 ракет было запущено по территории Израиля со стороны Ирана. Jerusalem Post называет эту атаку самой масштабной за всю историю. Информации о жертвах пока нет.

Большинство ракет были сбиты ПВО, но некоторые прорвали израильский «Железный купол» и повредили несколько зданий.