Доллар по 100 рублей обернется ударом по кошелькам россиян

Резкое ослабление рубля до отметки 100 рублей за доллар может свести на нет усилия ЦБ по борьбе с ростом цен и охлаждению экономики, заявил РИАМО эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По его словам, девальвация национальной валюты неизбежно приведет к удорожанию импорта, что спровоцирует новый виток инфляции. В таких условиях снижение ключевой ставки ЦБ станет невозможным, а бизнес столкнется с критически высокой стоимостью заемных средств, что затруднит развитие.

Эксперт отмечает, что для бездефицитного исполнения бюджета текущих параметров достаточно. Комфортный уровень, или так называемая «рублебочка» (произведение курса доллара и цены барреля нефти), уже превышена.

«Сейчас баррель около $100, а курс по 83, значит, „рублебочка“ уже по 8300 руб. При текущих вводных курса и цены барреля дефицит быстро снижается, а 100 за доллар станет скорее испытанием для ценовой стабильности в экономике», — уверен Зельцер.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.