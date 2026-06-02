Россиянам рассказали, выгодно ли сейчас покупать доллары

Начало лета может стать подходящим временем для покупки долларов тем, кто планирует диверсифицировать свои сбережения или готовится к зарубежным поездкам. При этом пытаться угадать идеальный момент для обмена валюты не стоит, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

«Текущий курс доллара выглядит вполне привлекательным. И если стоит задача в его покупке, то начало лета дает такую возможность», — отметил эксперт.

По его оценке, в ближайшие месяцы рубль, вероятно, начнет постепенно терять позиции, а к началу осени доллар может находиться в диапазоне 75–80 рублей.

При этом Тимошенко подчеркнул, что выбрать идеальный момент для покупки валюты практически невозможно, поскольку на курс одновременно влияет множество факторов, многие из которых трудно прогнозировать заранее.

Эксперт считает, что наиболее разумной стратегией может стать покупка валюты по заранее определенному для себя комфортному курсу, а не попытки поймать минимальное значение на рынке.

«Лучшая стратегия — определить для себя устраивающий уровень стоимости валюты и покупать, когда рынок предоставляет такую возможность. Дальше все зависит от индивидуальной ситуации», — резюмировал Тимошенко.

