Долгосрочные вклады менее выгодны, даже если ключевая ставка начнет снижаться

Ставки по вкладам сейчас находятся на исторически высоком уровне из-за повышения ключевой ставки ЦБ до 21%. В ближайший квартал она может достичь пика в 23-25%, а затем, вероятно, начнет постепенно снижаться в 2025 году. Это создает выгодные условия для открытия вклада, особенно на короткие (3-6 месяцев) или среднесрочные сроки (до года), сообщил РИАМО основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

«Если ваш текущий вклад имеет низкую ставку, стоит рассмотреть перевод средств в банк с более выгодными условиями. Однако важно учитывать возможные потери при досрочном расторжении текущего договора. Также следует иметь в виду, что после заседания ЦБ 20 декабря банки могут предложить еще более привлекательные условия», — отметил эксперт.

По его мнению, наиболее оптимальным выбором сейчас являются вклады на срок 6 месяцев или 1 год. Они позволяют зафиксировать высокую доходность, сохраняя гибкость в случае изменения рыночной ситуации.

Долгосрочные вклады (от 2-3 лет) в текущих условиях не рекомендуются, подчеркнул Астафьев. Даже при высоких ставках они могут стать менее выгодными, если ключевая ставка начнет снижаться.

«Выбирайте надежные банки и, если сумма вклада превышает страховой лимит АСВ в 1,4 млн рублей, распределяйте средства между несколькими банками. Краткосрочные вклады остаются лучшим решением для сохранения мобильности в принятии финансовых решений», — резюмировал эксперт.