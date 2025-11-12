Доходы от азартных игр в России превысили бюджет Москвы

Доходы от азартных игр в России, включая ставки на спорт, превысили 5 трлн рублей и оказались выше бюджета Москвы, сообщает Постньюс .

Исполнительный директор центра борьбы с лудоманией Андрей Ходыков сообщил, что общий доход от азартных игр в России, включая теневой сектор, оценивается в 5 трлн рублей. Эта сумма превышает бюджет Москвы.

Ходыков отметил, что легальный рынок азартных игр составляет около 3 трлн рублей, однако с учетом нелегальных операций объем рынка значительно выше. По его словам, столь быстрый рост индустрии связан с отсутствием профилактики и лечения игровой зависимости.

Эксперт напомнил, что фактическая легализация азартных игр произошла в России перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, однако государство не подготовило население к возможным последствиям. За последние 5 лет выручка букмекерских компаний увеличилась более чем в 12 раз.

Ходыков подчеркнул, что сейчас рынок ставок на спорт переживает пик развития, а часть доходов выводится за рубеж через офшорные счета.

