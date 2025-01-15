Доходы консолидированного бюджета Подмосковья превысили 1,3 трлн руб в 2024 году

В 2024 году в консолидированный бюджет Московской области поступило 1,3 трлн рублей собственных доходов, показав прирост к уровню предыдущего года в 19,2%. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Основной вклад в годовой рост налоговых поступлений стали налоги на доходы физических лиц и прибыль организаций. Налог на доходы физических лиц достиг 548 млрд рублей, показав темп роста 28,2%. Положительный вклад в динамику внесли организации торговли +32,6% (доля в общей сумме поступлений составляет 23%), обрабатывающих производств +28,6% (доля в общей сумме поступлений — 19%), профессиональной, научной и технической деятельности +19,1% (доля в общей сумме поступлений — 9%), транспортировки и хранения +24,3% (доля в общей сумме поступлений — 8%).

Сборы по налогу на прибыль организаций достигли 373 млрд рублей, показав прирост к 2023 году 5,8%. Ведущими отраслями, которые традиционно оказывают значительное влияние на доходную часть регионального бюджета, являются торговля, обрабатывающая промышленность, научно-техническая деятельность, транспорт и финансы.

Налоги на совокупный доход принесли консолидированному бюджету 118 млрд рублей (темп роста — +43,3%), налоги на имущество юридических и физических лиц — 131 млрд рублей (темп роста — +13,5%).

Неналоговые доходы консолидированного бюджета составили 90 млрд рублей, темп роста достиг 26,4%. Увеличение поступлений обеспечено ростом доходов от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете (+7 млрд руб.).

Поступления налоговых и неналоговых доходов в региональный бюджет превысили 1 трлн рублей, с ростом к 2023 году на 17,1%. В бюджеты муниципальных образований Подмосковья поступило 321,5 млрд рублей, с ростом на 26,7%. Среди муниципальных образований максимальный прирост налоговых и неналоговых доходов за 2024 год отмечен у Лобни, Бронниц, Чехова, Красногорска и Клина.

Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.