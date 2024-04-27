Доходы Богородского округа превысили 1,4 млрд рублей за I квартал 2024 г

По итогам января-марта 2024 года собственные доходы бюджета Богородского округа превысили 1,4 млрд рублей и составили 18,1% от плановых назначений. Основные источники собственных доходов — налоги на доходы физлиц, на совокупный доход и налоги на имущество. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономики и финансов Московской области.

Налоговые доходы поступили в объеме 1,1 млрд рублей или 16,4% к утвержденному объему. Налог на доходы физлиц исполнен на 17,2% к годовому плану, достигнув 0,7 млрд рублей. Исполнение по налогам на совокупный доход в сумме 0,2 млрд рублей составило 14,8% от плана. Доходы по налогам на имущество по итогам I квартала 2024 года достигли 0,2 млрд рублей, что составило 14,8% годовых плановых назначений.

Уровень поступлений неналоговых доходов превысил 0,3 млрд рублей, или 28,7% от плана городского округа.

Бюджетом Богородского городского округа в 2024 году собственные доходы запанированы в объеме с 7,9 млрд рублей. Финансовые результаты I квартала 2024 года показывают снижение уровня исполнения по сравнению с 2021 и 2022 годами, когда средний процент исполнения собственных доходов за аналогичный период составлял 19,1% от плана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.