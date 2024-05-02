Доходы бюджета Домодедова за 3 месяца 2024 года составили 1,3 млрд рублей

В течение I квартала 2024 года бюджет Домодедова получил 1,3 млрд рублей собственных (неналоговых и налоговых) доходов, что составляет 18,4% от годового плана. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Налоговых доходов поступило на 1 млрд рублей, что составляет 16,3% от плана. Налог на доходы физлиц (НДФЛ) принес 0,4 млрд рублей. От планового годового значения это составляет 19,5%. Налог на совокупный доход принес 0,2 млрд рублей, или 14,6% от плана. Налоги на имущество исполнили на 0,3 млрд рублей (13,8%).

Неналоговые доходы принесли 0,3 млрд рубелей, что составляет 35,1%.

Бюджетом Домодедова в текущем году предусматривает 7 млрд рублей собственных доходов. По финансовым итогам I квартала 2024 года значимые риски в части собственных доходов отсутствуют.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал Воробьев.