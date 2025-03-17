Доходность пойдет вниз: ставки по вкладам могут рухнуть в России

Экономист предупредил о возможности скорого снижения ставок по вкладам в РФ

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что банки в России скоро могут начать снижать ставки по вкладам, сообщает Газета.ru .

«В случае сохранения ключевой ставки доходность вкладов до полугода останется без изменений, а по более длинным депозитам может пойти вниз. На ставки по вкладам со сроком более 6 месяцев может повлиять не только принятое решение об уровне ключевой ставки, но и поданный сигнал по будущим решениям», — заявил эксперт.

По его словам, ставки по вкладам со сроком более 6 месяцев могут снизить на 0,5-2 процентных пункта.

Кроме того, эксперт спрогнозировал сохранение ключевой ставки на заседании Центробанка 21 марта.

В 2025 году банки приступили к снижению ставок по депозитам, доходность вкладов уже снизилась на 1-2,5 процентных пункта.