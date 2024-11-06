Добыча сланцевой нефти в США рентабельна даже при 46 долларах за баррель Brent

Мировые цены на нефть снижаются на фоне ожидания победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах президента США — он обещал поддержку американским нефтяным компаниям. Ожидается глобальное увеличение предложения нефти на мировом рынке, что может изменить нефтяные котировки. Однако ниже 65 долларов за баррель нефти Brent цена долго не продержится, сообщил РИАМО аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Избиратели большинством голосов отдали победу Трампу, который в своих предвыборных выступлениях обещал поддержать отечественные нефтяные компании, увеличить инвестиции в развитие их бизнеса и сократить вложения в переход к «зеленой» энергетике. На этом фоне на мировом рынке ожидается рост объемов добычи нефти американскими производителями, что увеличит глобальное предложение и сместит в его сторону баланс, отметил эксперт.

Однако текущая реакция на результаты выборов носит скорее вербальный и спекулятивный характер, так как физическое увеличение добычи займет время. В связи с этим ожидается, что снижение стоимости эталонной марки нефти будет ограниченным, и маловероятно, что в этом году цены на Brent опустятся ниже 65–70 долларов за баррель, считает Чернов.

«Добыча сланцевой нефти в США в 2024 году остается рентабельной при ценах на Brent от 46 до 66 долларов за баррель. При снижении ниже этой отметки многие американские производители сланцевой нефти могут столкнуться с финансовыми трудностями, что потенциально приведет к приостановке добычи до восстановления цен. Поэтому ниже 65 долларов за баррель цены на Brent точно долго не продержаться, ведь ее предложение на мировом рынке в таком случае начнет постепенно сокращаться», — полагает эксперт.