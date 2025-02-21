До миллиона: Минфин разрабатывает новые возможности инвестиций для семей

Минфин РФ в 2025 году сделает акцент на специальной линейке семейных инвестиций

Министерство финансов РФ в этом году намерено предложить ряд новых инвестиционных продуктов для семей, в том числе налоговый вычет до миллиона рублей, сообщает «ФедералПресс» .

«Мы планируем предусмотреть дополнительные стимулы по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС), включая создание семейного ИИСа. Одним из ключевых предложений станет увеличенный налоговый вычет в размере до 1 миллиона рублей», — заявил глава департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев на Финансовом форуме в рамках Недели российского бизнеса.

Также планируются условия для дополнительной поддержки программы долгосрочных сбережений, конкретные параметры эксперты пока обсуждают и в ближайшее время представят на рассмотрение в правительство.

Кроме того, депутаты партии «Новые люди» предлагают увеличить максимальное страховое возмещение по вкладам физлиц с 1,4 млн до 2,8 млн рублей. Законопроект опубликован в базе данных Госдумы.