До миллиона: Минфин разрабатывает новые возможности инвестиций для семей
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Министерство финансов РФ в этом году намерено предложить ряд новых инвестиционных продуктов для семей, в том числе налоговый вычет до миллиона рублей, сообщает «ФедералПресс».
«Мы планируем предусмотреть дополнительные стимулы по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС), включая создание семейного ИИСа. Одним из ключевых предложений станет увеличенный налоговый вычет в размере до 1 миллиона рублей», — заявил глава департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев на Финансовом форуме в рамках Недели российского бизнеса.
Также планируются условия для дополнительной поддержки программы долгосрочных сбережений, конкретные параметры эксперты пока обсуждают и в ближайшее время представят на рассмотрение в правительство.
Кроме того, депутаты партии «Новые люди» предлагают увеличить максимальное страховое возмещение по вкладам физлиц с 1,4 млн до 2,8 млн рублей. Законопроект опубликован в базе данных Госдумы.