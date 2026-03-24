ДМЗ в Орехово-Зуевском округе инвестировал 68 млн руб в охрану труда

Демиховский машиностроительный завод в Орехово-Зуевском округе по итогам 2025 года направил 68,66 млн рублей на охрану труда и снижение производственных рисков. Объем финансирования вырос на 7% по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Средства направили на профилактику профзаболеваний и несчастных случаев, санитарно-гигиенические обследования, ремонт вентиляции и санитарно-бытовых помещений. На капитальный и текущий ремонт мест общего пользования и цехов израсходовали 31,4 млн рублей. Обновление затронуло более 1,2 тыс. кв. м, включая бетонные полы и бытовые помещения.

Большое внимание уделили здоровью сотрудников. Периодический медосмотр прошли 1634 человека, в том числе 397 женщин. На эти цели направили более 4 млн рублей, еще 1,52 млн рублей — на предварительные и внеочередные обследования. Компенсации за работу во вредных условиях составили 2,3 млн рублей.

На закупку спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты предприятие выделило свыше 35 млн рублей. Специальную оценку условий труда провели на 205 рабочих местах, затраты превысили 250 тыс. рублей. Дополнительно 500 тыс. рублей направили на лабораторные исследования шума, освещенности, микроклимата и других факторов. Показатели в проверенных помещениях соответствуют санитарным нормам. Контроль за соблюдением требований охраны труда ведет комиссия, которая проводит еженедельные обходы и формирует планы по устранению замечаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.