ДМС и питание: при каких условиях петербуржцы готовы заменить гастарбайтеров

Исследование портала hh.ru показало, что каждый второй житель Петербурга считает, что гастарбайтеры в городе занимают должность, на которых могли бы работать местные, но только 30% ответивших готовы занимать эти рабочие места, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Пойти работать таксистом, официантом или поваром в общепите, дворником, няней или строителем петербуржцы согласны при соблюдении ряда условий: организации питания, обеспечение охраны труда, выдаче спецодежды и белой зарплате с регулярной индексацией, а также заключения договора ДМС. На последнем настаивают 36% респондентов.

«В целом это справедливые требования, исполнение которых улучшит условия труда работников, но далеко не все компании готовы пойти на резкие изменения хотя бы в силу финансовых возможностей», — заявила директор портала hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова.

С начала февраля в России вступили в силу новые ограничения для иностранных граждан. Теперь данные о правонарушителях и нелегалах попадают в специальный реестр, а выдворять гастарбайтеров из страны модно будет без решения суда, эти вопросом будут заниматься сотрудники полиции.