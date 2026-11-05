«Дмитровский завод РТИ» может перерабатывать более 400 старых шин в час

Мощности «Дмитровского завода РТИ» позволяют перерабатывать более 400 изношенных шин в час, включая покрышки диаметром до 4,5 метра. На фоне сезонного перехода на зимнюю резину предприятие призывает сдавать старые шины на специализированную переработку, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Дмитровский завод РТИ» — одно из крупнейших предприятий России по переработке отходов. Завод много лет утилизирует автомобильные шины, извлекая материалы для повторного использования.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что в 2025 году предприятие дополнительно запустило цех площадью 1,4 тыс. квадратных метров. Он производит резиновую крошку для обустройства детских и спортивных площадок.

Производственный цикл включает подготовку покрышек, механическое измельчение, отделение металлических и текстильных компонентов и дальнейшую обработку резины. Высокотехнологичное оборудование позволяет последовательно выделять материалы, пригодные для повторного применения.

«Изношенные покрышки содержат ценные материалы, которые после переработки могут вновь использоваться в производстве, что позволяет одновременно решать экологическую задачу и возвращать ресурсы в хозяйственный оборот», — рассказала заместитель генерального директора «Дмитровского завода РТИ» Ксения Ершова.

По ее словам, полученную резиновую крошку используют для покрытий детских и спортивных площадок, резиновой плитки и других изделий, а также в дорожном строительстве.

Отработанные шины относятся к отходам IV класса опасности и требуют специальной переработки. Их запрещено выбрасывать в обычные мусорные контейнеры, оставлять во дворах, лесах и на несанкционированных свалках: это приводит к накоплению отходов и загрязнению окружающей среды. С наступлением холодов и сменой резины вопрос утилизации становится особенно актуальным.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.