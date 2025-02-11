Дмитровский округ стал лидером в России по производству пармезана

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин встретился с руководством ООО «Сыровар» — первого завода агрокомплекса «Сырная долина». На заводе рассказали, что в год производят более 5 тыс. тонн высококачественных выдержанных твердых сыров сортов «Императорский», Palermo, Parmente и Parmesan. По производству последнего «Сыровар» занимает лидирующие позиции в России. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

На заводе недавно открыли новые линии по производству, нарезке и упаковки сыра. На предприятие продолжают поступать партии оборудования, позволяющие увеличить и автоматизировать производство и хранение сыра.

«Обсудили как текущие успехи, так и планы на будущее. Такие встречи с нашими предпринимателями помогают находить новые точки роста и решать важные задачи, чтобы развивать экономику региона и радовать потребителей вкуснейшими продуктами», — отметил Иван Курданин.

На территории агропарка, помимо компании «Сыровар», будет расположен еще один резидент сырного кластера «Звезда Подмосковья». Производство планируется запустить в I квартале 2026 года. Объем инвестиций в проект составит 1,5 млрд рублей, и на предприятие уже заказано передовое оборудование. После выхода завода на полную мощность регион будет получать 4,5 тыс. тонн сыра и 9 тонн сухих молочных продуктов в год.

Третьим резидентом станет ООО «Продмол». Запуск объекта также запланирован на 2026 год. Его проектная мощность составит 8 тыс. тонн продукции в год.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.