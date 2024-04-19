Дмитровская компания ООО «ГОРОС 21. РУС» расширяет производственные площади

Предприятие в Некрасовском существует уже почти двадцать лет и сейчас успешно развивается. Здесь производят ветеринарные препараты и лекарства. Своя научная база позволяет «ГОРОС 21. РУС» наращивать объём производства. В прошлом году он составил более 400 тонн готовой продукции.

«ГОРОС 21. РУС» разработал первую векторную вакцину от цирковируса свиней, заболевания, приводящего к высокой смертности поросят.

Коммерческий директор фармпредприятия Андраник Сергиенко обратился к руководителю муниципалитета с просьбой помочь. Он рассказал, что сейчас предприятие завершает строительство нового цеха для выпуска импортозамещающих ветеринарных лекарственных препаратов, но для его запуска не хватает мощностей по подаче газа.

Помимо собственного развития фирма реализует и социальные проекты. Например, строит спорткомплекс. Он будет трехэтажным и площадью 2 тысячи кв. метров. Здесь будут работать секции дзюдо, тенниса, художественной гимнастики и другие.

После знакомства с предприятием глава округа встретился с коллективом. Большинство из них — жители Дмитровского округа. Илья Игоревич ответил на волнующие их вопросы и рассказал о ближайших планах по развитию муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.