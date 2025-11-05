Дмитрий Воробьев: за 5 лет в Фрязино привлекли около 67 млрд рублей инвестиций

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев во время рабочей встречи заявил губернатору Московской области Андрею Воробьеву, что за последние 5 лет в округ привлекли около 67 млрд инвестиций и создали более 4 тыс. рабочих мест, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В качестве примера он привел НПП «Исток им. Шокина», который модернизирует существующие и создает новые производственные мощности (55 млрд рублей инвестиций, 3 тыс. рабочих мест). Складской комплекс для хранения замороженной продукции (1,1 млрд рублей, 135 рабочих мест) построила компания «Технохолод», также производственно-складские корпуса реконструировала «ВПГ Лазеруан». С 2020 года в ОЭЗ «Исток» привлекли 14 новых резидентов.

«Мы продолжаем работу и по развитию инвестиционного направления, научно-производственного комплекса, проводим большую работу с нашими инвесторами. Сейчас в реализации 13 проектов, в том числе крупных. Многое из этого возможно благодаря поддержке бизнеса, тем программам, которые действуют в Московской области», — сказал глава.

Объем инвестиций в новые инвестпроекты составит около 3,5 млрд рублей, с 2026 по 2030 гг. создадут около 600 новых рабочих мест. «Пластика окон» построит производственно-складской комплекс, НПП «Исток» — индустриальный парк, «ВЕЗА» — завод по производству теплообменного оборудования.

У Дмитрия Воробьева в декабре заканчивается срок полномочий. Он подчеркнул, что готов и дальше удовлетворять запросы жителей и работать на благо городского округа. Губернатор пожелал ему удачи в конкурсе.

«За 5 лет при вашей поддержке, Андрей Юрьевич, проведена большая работа, заложен прочный фундамент, чтобы и дальше развивать городской округ на благо жителей. Если мне доверят такую возможность, я готов продолжить эту работу», — отметил Дмитрий Воробьев.

