Дмитрий Патрушев провел совещание по разработке программ перехода к циклической экономике с главами субъектов СЗФО

В ходе рабочей поездки в Ленинградскую область вице-премьер Дмитрий Патрушев провел совещание с руководителями субъектов Северо-Западного федерального округа. Встреча, состоявшаяся 5 декабря в гатчинском экопромышленном технопарке, была посвящена развитию программ циклической экономики и промежуточным итогам реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщила пресс-служба РЭО.

«В Северо-Западном федеральном округе ежегодно образуется порядка 4,5 миллиона тонн твердых коммунальных отходов, это примерно 10% от объемов всей Российской Федерации. К 2030 году мы должны обеспечить их стопроцентную обработку, а полигонное захоронение снизить до 50%. Этому в том числе способствует ввод новых мощностей. В предыдущие шесть лет в макрорегионе было построено 33 объекта обращения с отходами. В текущем году должны быть реализованы пять проектов. В следующем — еще девять», — сказал Дмитрий Патрушев.

На территории округа уже действуют мощности по утилизации отходов объемом свыше 1 млн тонн, внесенные в федеральный реестр. Согласно утвержденным дорожным картам, в СЗФО запланировано создание 4 млн тонн мощностей по обработке, 2 млн тонн — по утилизации и 3,3 млн тонн — по размещению отходов. Такие карты по формированию инфраструктуры обращения с ТКО подписаны с каждым регионом.

«Для достижения национальных целей, обозначенных Президентом, в рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ субъекты РФ должны разработать региональные программы по переходу к экономике замкнутого цикла. Процесс разработки региональных программ контролируется еженедельно», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

На данный момент свои региональные программы по циклической экономике в Российский экологический оператор направили шесть субъектов: Санкт-Петербург, Республика Коми, Калининградская, Мурманская, Вологодская и Новгородская области. Документы находятся на рассмотрении, после чего регионам будут даны рекомендации по доработке. Подготовкой своих программ продолжают заниматься Архангельская, Ленинградская и Псковская области, Ненецкий автономный округ и Республика Карелия. Утвердить все программы необходимо до конца 2025 года.

Напомним, что публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана 14 января 2019 года для формирования комплексной системы обращения с ТКО в стране. С 2025 года, после завершения нацпроекта «Экология», реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие». В его рамках поставлена задача сформировать экономику замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, снизить захоронение до 50% и вовлечь не менее 25% отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов.