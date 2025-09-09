Дмитрий Патрушев: аграрии России собрали почти 105 млн т зерна

Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Патрушев провел совещание, посвященное ходу сезонных полевых работ в 2025 году. Участие в мероприятии приняли руководители Минсельхоза России, Росгидромета, компании «Росагролизинг», а также главы регионов страны.

«Сезонные полевые работы в России идут штатно и в соответствии с графиком. На данный момент уборка урожая ведется во всех зернопроизводящих регионах. Еще на прошлой неделе мы преодолели отметку в 100 млн т зерна. А на сегодня аграрии уже собрали почти 105 млн т. Урожайность превышает прошлогоднюю. Таким образом, прогнозный сбор в 135 млн т сохраняется», — отметил Патрушев.

В данный момент также активно собирают и другие сельскохозяйственные культуры. Как сообщил вице-премьер, ожидается, что объемы производства подсолнечника, сахарной свеклы, картофеля и овощей в организованном секторе будут не ниже, а по некоторым позициям и выше показателей 2024 года.

Посев озимых культур уже осуществлен на 4 млн га, работы начались почти в половине субъектов РФ. Всего под озимые культуры в текущем году планируется засеять около 20 миллионов гектаров.

Дмитрий Патрушев акцентировал внимание на том, что на прямую поддержку сельхозпроизводителей правительство России в текущем году направляет свыше 105 млрд рублей.

Объем поддержки льготного краткосрочного кредитования для проведения полевых работ в этом году существенно увеличен: на эти цели впервые выделено более 18 млрд рублей. Подобное финансирование также создает основу для будущего урожая.

По итогам встречи Вице-премьер указал, что ключевой задачей является завершение уборочной кампании с минимальными потерями и гарантией сохранности собранного урожая. Для этого необходим строгий контроль над готовностью мощностей для сушки и хранения, включая элеваторы и зернохранилища.

Что касается сева озимых, Дмитрий Патрушев поручил обеспечить надзор за своевременностью проведения работ, фитосанитарным состоянием посевов, а также за наличием у аграриев всех необходимых ресурсов — техники, семян и минеральных удобрений. Минсельхозу России совместно с Минэнерго было поручено контролировать доступность ГСМ.

Дмитрий Патрушев подчеркнул, что Минсельхозу вместе с региональными властями следует держать на постоянном контроле вопрос доведения денежных средств до сельхозтоваропроизводителей по всем программам государственной поддержки.