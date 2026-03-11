Дмитрий Ломакин предупредил о риске банкротств из-за самозанятых

Эксперт по налогам Дмитрий Ломакин заявил, что перевод сотрудников в самозанятые ради экономии на взносах может обернуться для компаний проверками, штрафами и даже ликвидацией бизнеса.

По словам Ломакина, компании все чаще используют самозанятых для налоговой оптимизации: штатных работников переводят на этот режим, чтобы сократить расходы на зарплатные налоги и страховые взносы.

«Бизнес стал использовать эту форму занятости для налоговой оптимизации – наемных сотрудников стали переводить в статус самозанятых, экономить на зарплатных налогах и взносах. По этой причине для крупного бизнеса, который работает в белую и платит все налоги, сделки с самозанятыми стали неприемлемы, потому что они сразу приводят к налоговым проверкам», — рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что при выявлении подобных схем налоговая инспекция доначисляет налоги, штрафы и пени. Итоговые суммы могут превысить полученную экономию и привести к банкротству.

«Например, чтобы выплатить человеку 100 тысяч рублей на руки, организация должна заплатить около 43 тысяч рублей налогов и взносов. Многие думают, что это только 13 или 15%, но нет», — пояснил Ломакин.

Режим для самозанятых действует с 2019 года: ставка составляет 4% при работе с физлицами и 6% — с компаниями. Эксперимент продлится до 2028 года.

