Дмитриев: снятие ограничений США коснется 100 млн баррелей нефти из России

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил в Telegram-канале , что снятие ограничений США коснется 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите.

«Министр финансов США Скотт Бессент объявил не только о смягчении ограничений для Индии на закупку российской нефти, но и о снятии всех ограничений с около 100 миллионов баррелей российской нефти, находящихся в транзите», — отметил он.

США разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда с 12 марта.

Ранее американист Артур Демчук сообщил, что президент США Дональд Трамп может временно снять санкции с нефтяного сектора России, чтобы сдержать рост цен на бензин в стране.

Боевые действия на Ближнем Востоке и остановка судоходства по Ормузскому проливу, через который проходит около 20% мировой нефти, спровоцировали рост котировок. В США это уже привело к подорожанию бензина.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.