Для ветеранов СВО провели экскурсию в подмосковном индустриальном парке «Есипово»

На территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске организовали экскурсию для участников СВО в рамках стартовавшей в Московской области инициативы по развитию промышленного туризма. В ходе этого мероприятия ветераны СВО посетили сразу три предприятия цифрового промышленного коворкинга «Индастриал сити». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«В рамках нового проекта по развитию промтуризма в Подмосковье мы показываем участникам СВО современные производства. На территории промышленного коворкинга в «Есипово» в одном месте сосредоточены предприятия, работающие в самых разных сферах — это производство косметики, кварцевого стекла, оборудования для микрохирургических операций, уникальных роботов и много другого. И что самое важное — здесь всегда создаются новые рабочие места. Наша задача показать участникам СВО высокотехнологичные производства, чтобы, возвращаясь из зоны спецоперации, они могли найти работу на наших предприятиях. Знакомство с компаниями в таком формате получает позитивный отклик. Ветераны проявляют интерес к обучению новым специальностям и возможности трудоустройства», — подчеркнул замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области, участник программы «Время героев», председатель Ассоциации ветеранов СВО Кирилл Лосунчуков.

В рамках экскурсии гости посетили три предприятия: авиационный завод международной компании «ЭйрТрансс», которая специализируется на ремонте деталей для самолетов; завод компания SSI Solutions (ССИ Решения), занимающейся проектированием и производством высокотехнологичного оборудования для складов, а также завод по переработке полимерных отходов и дальнейшему производству стретч-пленки компании «БАРСА Групп».

«На территории промышленного парка Industrial City в Есипово работают более 80 российских и зарубежных компаний, на ежедневной основе производящих собственную продукцию. Для их развития создана современная промышленная инфраструктура, при этом вопрос привлечения высококвалифицированных кадров продолжает оставаться актуальным. Интенсивное внедрение новых технологий требует профессиональных навыков и знаний. Ветераны СВО могут содействовать созданию новых профессиональных стандартов», — отметил партнер ХСА, зампредседателя союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Артем Петрухин.

С предложением проводить экскурсии на производствах для участников СВО выступило правительство Московской области. Эта инициатива региона стала первой в России в рамках развития проекта агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность». Предприятия Московской области выразили готовность поддержать эту инициативу.

Такие экскурсии уже прошли на мытищинском заводе «Метровагонмаш» и на предприятии «Газдевайс» в Ленинском городском округе. В будущем планируется регулярно проводить аналогичные мероприятия на разных производственных площадках региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.