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Для самозанятых Подмосковья 23 ноября пройдет форум по развитию бизнеса

23 ноября состоится ежегодный форум для самозанятых Московской области «Генератор идей для развития бизнеса». Мероприятие организовано центром «Мой бизнес» Московской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

В рамках деловой программы форума участники обсудят распространенные ошибки начинающих предпринимателей и как их избежать, получат практические советы для работы в качестве самозанятого, изучат форму успешной коммуникации в бизнесе, а также создание личного бренда и многое другое.

В числе спикеров форума:

автор, режиссер, продюсер ТВ и шоу-проектов, педагог по ораторскому мастерству Лина Арифулина,

бизнес-практик, эксперт по цифровой трансформации бизнеса Владимир Маринович,

digital-евангелист, руководитель команды внешнего продвижения ВКонтакте Вячеслав Прохоров, а также другие спикеры.

Мероприятие пройдет по адресу: Москва, ул. Лесная 15 (отель «Лесная Сафмар»). Начало в 11:00.

Ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться можно на сайте. Регистрация открыта до 23 ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.