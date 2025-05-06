Для проминфраструктуры Москвы привлекли более 51 млрд рублей инвесткредитов

В столице при помощи городской поддержки появится свыше 600 тыс. кв. м готовой промышленной инфраструктуры, предназначенной для локализации высокоэффективных производств различных отраслей промышленности, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Основные площади возводятся в составе промтехнопарков.

«Одна из приоритетных задач, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин, — создание современной промышленной инфраструктуры для локализации высокотехнологичных производств. В числе мер поддержки город предлагает инвесторам компенсацию процентов по льготным инвестиционным кредитам, привлеченным для строительства объектов промышленно-производственного назначения. Всего с 2022 года для реализации проектов индустриального строительства компании столицы привлекли свыше 51 млрд рублей льготных инвестиционных кредитов», — объяснил Ликсутов.

Так, инвестор привлек льготный инвестиционный кредит для строительства крупного производственного комплекса пищевой промышленности на Рябиновой улице. Площадь объекта — более 200 тыс. кв. м, трудоустроиться на производство смогут свыше 2 тыс. человек.

Льготным инвестиционным кредитом для строительства экспериментального завода воспользовался производитель крупногабаритных жилых модулей. Общая площадь промышленных объектов, которые появятся благодаря поддержке фонда, составляет более 130 тыс. кв. м. На новом предприятии появится порядка 2 тыс. новых рабочих мест.

«Москва предлагает инвесторам широкий спектр мер поддержки. Например, в рамках масштабных инвестиционных проектов в столице появится около 100 новых производственных комплексов и промтехнопарков. Также девелоперы, создающие объекты промышленно-производственного назначения, могут воспользоваться льготой по программе стимулирования создания мест приложения труда и почти вдвое сократить сроки строительства заводов благодаря „зеленому коридору“», — поделился министр правительства города, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Всего в прошлом году благодаря льготным инвестиционным кредитам столичные предприятия привлекли почти 120 млрд рублей. В этом году условия промышленного кредитования в Москве изменились. Максимальный размер льготного инвестиционного кредита увеличен с 3 до 5 млрд рублей, а срок льготного кредитования — с 3 до 5 лет. При этом компенсация ставки по льготным инвесткредитам составит 50% от ключевой ставки, установленной ЦБ РФ.

Чтобы получить средства по льготной ставке, необходимо заключить кредитный договор, а затем обратиться фонд. После одобрения заявки заключается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее, в зависимости от сроков списания процентов, на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется необходимая сумма.