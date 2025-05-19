В рамках Дня российского предпринимательства в Подмосковье 26 мая пройдет форум. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте бизнесмарафон.рф . Участники получат доступ к видеозаписи эфира и материалам спикеров, которые будут направлены по электронной почте, указанной при регистрации. Трансляции пройдут в прямом эфире сообщества «Мой бизнес» в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

В онлайн-марафоне примут участие 10 экспертов: руководители ведущих российских компаний, представители образовательных проектов, лидеры отраслей, бизнес-тренеры и общественные деятели. Программа дня включает мотивирующие кейсы и практические рекомендации, которые позволят участникам расширить профессиональные компетенции и приобрести актуальные знания.

«Актуальная информация, совершенствование предпринимательских навыков сегодня стратегически важны для развития любого бизнеса. Поэтому спрос на бизнес-образование продолжает расти: знания дают возможность предпринимателям минимизировать издержки, избегать неочевидных ошибок, находить новые точки роста. Согласно нашему исследованию ПРИМ, 71% предпринимателей отмечают позитивные изменения в бизнесе после прохождения обучения, 40% предпринимателей проходили обучение за последние 3 года. В связи с этим Минэкономразвития России решило повторить опыт прошлого года и ко Дню российского предпринимательства запускает второй онлайн-марафон. При его создании мы сосредоточились на ключевых темах, полезных для бизнеса: эффективная коммуникация, финансы, маркетинг, цифровая трансформация. Сама программа онлайн-марафона еще более практико-ориентированная, чем в прошлом году», — отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

В 2024 году первый онлайн-марафон, организованный Минэкономразвития, продемонстрировал высокий спрос на бизнес-знания. В рамках международной декады предпринимательства участники со всей страны получили почти 50 часов полезного контента, а общее количество просмотров достигло 1 миллиона. В этот раз эфиры затронут следующие темы: эффективные маркетинговые каналы и полезные сервисы, построение коммуникаций и управление командой нового поколения в 2025 году, финансы, включая господдержку и налоги, цифровые помощники и автоматизация рутинных процессов, а также истории успеха. В качестве ведущих бизнес-эфиров выступят руководители центров «Мой бизнес» и эксперты в области деловой журналистики (главные редакторы деловых бизнес-изданий). В рамках дискуссии будут рассмотрены наиболее актуальные проблемы предпринимательского сообщества, перспективные тенденции развития бизнеса и инновационные подходы. Спикеры также представят успешные кейсы из собственной практики.

«По данным РАЭК, 62% малого и среднего бизнеса активно используют Авито в своей работе. Мы помогаем бизнесу решать ключевые задачи: от подбора помещений и оборудования до найма сотрудников и анализа рынка. Особый фокус — обучение: бесплатные инструкции, вебинары и консультации ускоряют адаптацию новичков, позволяя бизнесу экономить время и концентрироваться на развитии. В рамках праздничного марафона наши эксперты раскроют кейсы и инструменты, полезные как стартапам, так и опытным компаниям», — сказал управляющий директор Авито Влад Федулов.

Организатор: Национальное агентство развития предпринимательства «Мой бизнес — мои возможности» при поддержке Минэкономразвития России.

Генеральный партнер онлайн-марафона: Авито.

Партнеры: Союз женщин России, «Индекс дела», «Моя регистрация».

Информационные партнеры: журнал «Эксперт», журнал Peoples place, журнал «Компания», мойбизнес.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.