Для более 18 тыс ИТ-компаний продлили аккредитацию в РФ

В пятницу Минцифры продлило аккредитацию более 18 тыс. ИТ-компаний в РФ, что дало им право на льготы, сообщает пресс-служба ведомства .

Аккредитацию подтвердили более 13 тыс. получающих налоговые льготы ИТ-компаний, а также более 5 тыс. организаций, предоставивших данные по доле ИТ-доходов, уровню зарплаты и информации о деятельности на сайте.

Чтобы остаться в реестре, они обязаны каждый год подавать заявление на подтверждение соответствия профилю деятельности, иначе потеряют аккредитацию. Так, например, по итогам проверки ее лишились около 2 тыс. компаний, которые проигнорировали это требование или не соответствовали заявленным критериям.

В заявлении также указывалась средняя зарплата в ИТ-компании во II квартале, которая должна была быть выше средней по России за I квартал 2024 года или средней по региону.

Узнать, есть ли у компании ИТ-аккредитация, можно по ссылке.

Ранее стало известно, что в Москве обороты ИТ-компаний выросли на 42%. Они вышли на уровень 1,3 трлн руб. — это на 42% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.