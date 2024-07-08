В столице обороты ИТ-компаний выросли на 42%

Обороты столичного ИТ-сектора в январе — апреле текущего года достигли 1,3 трлн рублей, что на 42% больше аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах, заявила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Отмечается, что ИТ-сектор является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей РФ.

Из полученного объема 64% — свыше 805 млрд рублей — обеспечили разработчики программного обеспечения. Их обороты за год выросли на 32%. Оставшиеся 36% оборота отрасли, или около 446,5 млрд рублей, приходятся на проектировщиков и разработчиков баз данных, хостинг-провайдеров, операторов web-платформ. Они увеличили показатель на 66%.

«Спрос на ИТ-продукты высок во всех секторах экономики: торговле, медицине, образовании, финансах, логистике. Активно развиваются и пользовательские приложения, и автоматизация бизнес-процессов. При этом растет интерес к отечественным решениям. На Москву приходится около 70 процентов оборота этого сектора в стране», — поделилась Багреева.

Доля крупных и средних компаний составляет 84% оборота отрасли. Они заработали за четыре месяца свыше триллиона рублей, увеличив обороты на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На малый ИТ-бизнес столицы приходится 16 процентов отраслевого оборота — 204 млрд рублей. За год оборот малых компаний ИТ-сектора вырос на 39%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за прошлый год столичные ИТ-компании увеличили оборот почти на 20%.

На сегодняшний день разработчикам и заказчикам отечественного ПО доступен широкий спектр регуляторных и финансовых мер поддержки.