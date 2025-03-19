Для бизнеса в индустриальных парках Подмосковья доступно более 2,5 тыс га земли

Зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что больше 2,5 тыс. гектар земли доступно инвесторам в индустриальных парках Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Для реализации инвестиционных проектов в промышленности и не только в индустриальных парках Московской области бизнесу доступно 2527 га. Это территории либо с уже готовой инфраструктурой, либо площадки, где такая инфраструктура будет создана. На этих территориях можно построить предприятия практически любого масштаба. Всего в области работают 72 индустриальных парка, еще 27 находятся на этапе создания. Крупные рынки сбыта продукции — рядом, актуальные программы господдержки — работают, сопровождение в реализации — обеспечивает инвестиционный блок подмосковного правительства», — сказала зампред Екатерина Зиновьева.

Общая площадь действующих и создаваемых индустриальных парков Московской области уже приблизилась к отметке в 7 тыс. га.

Подобрать земельный участок в Московской области, в том числе в индустриальных парках, для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Здесь же можно подать заявку на получение площадки. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что строительство 5 новых индустриальных парков — очень важная задача. Команда Мининвеста региона активно работает над привлечением новых предприятий и содействует развитию компаний.

«Наша большая <…> программа по строительству 5 новых индустриальных парков, а мы договаривались в сентябре их по возможности посетить, осветить, рассказать, пригласить соответственно новые компании, — все это очень важная, чувствительная работа», — сказал Воробьев.