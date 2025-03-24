Для 323 тыс жителей Московского региона проиндексируют пенсии с 1 апреля

В Московском регионе с 1 апреля будут проиндексированы на 14,75% пенсии по государственному обеспечению, включая социальные пенсии. Под индексацию попадут 323,7 тыс. жителей, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Москве и Подмосковью.

Получатели соцпенсий — граждане, у которых нет достаточного стажа и пенсионных коэффициентов для назначения страховой пенсии. Сюда же относятся люди с инвалидностью и потерявшие кормильца.

Кроме того, апрельская индексация коснется получателей государственного пенсионного обеспечения: ветераны, блокадники, космонавты и т. д. Также повысятся размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения, установленного гражданам РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги.

Индексация будет проведена проактивно. Пенсии перечислят в апреле по обычному графику.

Апрельская индексация — третье повышение для пенсионеров и получателей соцвыплат с начала текущего года. Страховые пенсии были повышены до фактического уровня инфляции, в том числе возобновлена индексация для 1,3 млн работающих пенсионеров региона. В феврале Отделение СФР также повысило ряд мер соцподдержки.

По всем вопросам можно обратиться к специалистам Отделения СФР по Москве и Московской области по номеру 8-800-100-00-01. Также вся информация есть в соцсетях Отделения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», - отметил Воробьев.