Динамика снижения ключевой ставки ЦБ — прогноз эксперта

Снижение ставки на сентябрьском заседании Банка России не вызывает сомнений. Основная неопределенность заключается в том, насколько решительно готов действовать ЦБ, заявил РИАМО руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

Ключевой фактор, от которого зависит динамика ставки, — это инфляция, а она уже длительное время остается крайне низкой, подчеркивает эксперт. Недельный показатель индекса потребительских цен (ИПЦ) в пересчете на год и с очисткой от сезонных данных еще с весны находится на уровне 4% и ниже, что подтверждает, что снижение инфляции устойчиво. ЦБ, впрочем, придает больше значения месячным данным, но и здесь складывается благоприятная для снижения ставки динамика, говорит Жорнист. Формально рост потребительских цен в июле ускорился до 8,5% SAAR после 4,1% в июне, но с поправкой на индексацию тарифов ЖКУ он составил только 2%.

«Одновременно мы видим все больше сигналов быстрого охлаждения экономики. Выпуск в промышленности в июне и июле снижался, опросный индикатор PMI в производственном секторе по итогам августа остается ниже 50 пунктов, что говорит о спаде в деловой активности», — констатирует эксперт.

По его мнению, сдерживать ЦБ могут по-прежнему высокие инфляционные ожидания (13,5% на август) и жесткий рынок труда (безработица остается на минимальных 2,2%), а также неопределенность в части обновленных параметров бюджета, который может повлиять на баланс инфляционных рисков. По этим причинам нельзя исключать осторожный шаг в 1 п. п., хотя снижение до 16% все же выглядит более вероятным.

«На конец года ключевая ставка составит от 14 до 16% — в зависимости от того как дальше будет чувствовать себя экономика и насколько осторожную позицию займет ЦБ», — прогнозирует Жорнист.