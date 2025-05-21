Девять компаний Подмосковья представили продукты на продовольственной выставке в Китае

С 19 по 21 мая в китайском Шанхае проходит международная продовольственная выставка SIAL Shanghai — одна из ключевых площадок для мировых производителей пищевой продукции и напитков. В экспозиции принимают участие 34 отечественные компании из 10 регионов России, в том числе представляющие Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

От региона в мероприятии участвуют 9 предприятий. В их числе — ПАО «Группа Черкизово» — один из ведущих производителей мяса и колбасных изделий, «Раменский кондитерский комбинат» и кондитерская фабрика «Волшебница».

Также продукцию представляют ООО «Плодимпорт», специализирующееся на оптовой торговле консервированными овощами, фруктами и орехами, и компания «Адельдан», которая выпускает фруктово-ягодную консервацию и соусы. Среди участников также — ООО «Колос-Экспресс» — производитель хлопьев и каш, ООО «Провкус», в ассортименте которого кондитерские изделия и кулинария, ООО «Фабрика напитков» и сельскохозяйственная компания GreenPlant LCC.

Площадка стала одной из крупнейших выставок продуктов питания и напитков в Азии.

Информация о проведении международных мероприятий в дружественных странах в течение года регулярно публикуется в Telegram-чате министерства для экспортеров продукции АПК Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируется открытие новых китайских предприятий. Это очень важно для Московской области.

«Большое количество резидентов (из Китая — ред.), в том числе и сегодня мы подписали соглашения, которые предполагают появление новых предприятий и на территории (бизнес-парка — ред.) «Гринвуда», и в наших индустриальных парках», — подчеркнул Воробьев.