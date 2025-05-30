Девять инвестпроектов в сфере АПК реализовали в Подмосковье с начала года

Агропромышленный комплекс Подмосковья активно развивается — создаются современные пищевые предприятия, хранилища и другая инфраструктура, обновляются производственные мощности и оборудование. Регион из-за своего территориального положения и близости к столице, отлаженной системы логистики, большого рынка сбыта и мер господдержки привлекает инвесторов. Так, с начала года завершена реализация 9 инвестпроектов в АПК с общим объемом инвестиций 3,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Вводя новые объекты, мы не только увеличиваем потенциал нашего агропрома, но и создаем рабочие места для жителей. С начала года за счет реализации проектов появилось более 430 дополнительных рабочих мест. Помимо сырья, нам важно производить и продукты переработки, создавать дополнительные мощности для хранения, развивать животноводство и растениеводство. С учетом завершенных, в общей сложности реализуем около 23 инвестпроектов в АПК на 27 миллиардов рублей», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве дополнили, что ввод данных объектов в эксплуатацию позволит создать в общем порядка 2,7 тысяч рабочих мест в региональном агропроме. Важно привлекать в отрасль квалифицированные кадры, а также молодых специалистов.

Среди завершенных инвестпроектов, ООО «Сергиевское», специализирующееся на выращивании овощей открытого грунта, пшеницы и других культур, в январе и в апреле ввели 2 овощехранилища в Коломне мощностью 4 тысячи тонн. ООО ПЗП «Элика» в феврале запустили в Электрогорске производственный комплекс по изготовлению замороженных полуфабрикатов мощностью 42,5 тысяч тонн в год. В марте К(Ф)Х «Еремино поле» ввели в эксплуатацию завод по производству колбасных изделий в Мытищах, годовой объем выпуска составит 3,6 тысяч тонн. Также ООО «ПрофКухня» в Орехово-Зуево завершили модернизацию производства на 480 тонн в год и запустили новую линию.

В мае АО «Пром Продукт» в Кашире ввели в эксплуатацию первый этап элеваторного комплекса, ООО «Арабика» в Подольске — первый этап комплекса по производству кофейной продукции мощностью 6 тысяч тонн в год. АО «Егорьевский хлебокомбинат» завершили модернизацию, построили новый цех и обновили оборудование, нарастив мощности с 6 тысяч тонн до 10 тысяч тонн в год. К (Ф)Х «Луховицкая Акваферма» открыли ферму по разведению и выращиванию осетра, запущенная линия позволит производить 9 тонн рыбы в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет о семенах томата, а таккже о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.