Девальвация рубля заставит россиян вкладываться в недвижимость в 2025 году

В 2025 году будет наблюдаться сокращение предложений о продаже квартир и увеличение количества аренды на рынке недвижимости. Данный фактор наряду с девальвацией рубля подтолкнет россиян инвестировать в недвижимость, что будет поддерживать цены на вторичном рынке жилья, сообщил РИАМО старший финансовый советник ИК Fontvielle Владислав Плитинь.

По его словам, на вторичном рынке давно действуют «запретительные» уровни по ипотеке. При этом продавцы, сталкиваясь с отсутствием платежеспособного спроса, все чаще откладывают сделки до лучших времен, отказываясь от продажи в пользу сдачи квартир в аренду. Так, по данным Сбериндекса, за год с 1 октября 2023 года по 1 октября 2024 года количество объявлений о продаже готового жилья сократилось с 416,9 тыс. до 335,8 тыс.

В результате в следующем году потенциальный покупатель, вероятно, столкнется с сокращением числа предложений о продаже недвижимости и увеличением количества арендных площадей, предположил Плитинь.

«Это, наряду с девальвацией рубля, которая подталкивает россиян в том числе к капиталовложениям в недвижимость, чтобы снизить негативный эффект от обесценивания российской валюты, будет поддерживать цены на вторичном рынке в 2025 году, не давая им снижаться. Более того, вполне возможен их рост, поскольку цены вторичного рынка за последние пару лет значительно оторвались от первичного», — заключил эксперт.