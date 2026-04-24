Десятки миллионов: сколько стоит содержание ребенка до 18 лет в России

сегодня в 18:53

Содержание ребенка в РФ до 18 лет стоит родителям почти 30 млн рублей

На содержание ребенка от его рождения до 18 лет в среднем родителям придется потратить 28,38 млн рублей. Только на питание потребуется около 5,4 млн, сообщает Mash Money .

На одежду и обувь уйдет около 2,16 млн рублей. На школу, дополнительные занятия и разные кружки потребуется 4,32 млн рублей.

На хобби и секций нужно закладывать 3,24 млн. На проезд придется потратить почти 1,08 млн рублей.

На развлечения, отдых и игрушки понадобится 2,16 млн рублей. На мебель, поездки в отпуск, коляски, подарки и другие «хотелки» предстоит потратить около 10,02 рублей.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.