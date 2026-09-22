Дешевле канадских: Трамп заявил о планах закупать калийные удобрения у Беларуси

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен закупать калийные удобрения у Беларуси дешевле канадских. Глава Республики Александр Лукашенко ранее сообщил об отсутствии свободных объемов, передает «Царьград» .

Дональд Трамп заявил, что США намерены договориться с Минском о закупках калийных удобрений. Публикация появилась на его странице в социальной сети Truth Social.

«Цена будет значительно ниже, чем мы сейчас платим Канаде, что является очень хорошей новостью для наших фермеров и владельцев ранчо», — написал Трамп.

Он отметил, что более низкая стоимость поддержит аграрный сектор США.

Смягчение ограничений против Беларуси началось на фоне освобождения заключенных. Из-под санкций вывели ряд субъектов, включая одного из ведущих производителей хлористого калия — компанию «Беларуськалий».

Президент Александр Лукашенко ранее сообщил, что у республики нет свободных объемов удобрений для западных стран: все партии уже распределили по действующим контрактам.

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