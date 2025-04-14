сегодня в 16:28

Депутаты посетили предприятие в Пушкинском, где производят станки и промпроизводство

Предприятие ООО «Простор» на улице А. Янгеля в Красноармейске округа Пушкинский специализируется на проектировании и производстве гидравлических аварийно-спасательных инструментов и оборудования с 1989 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках совместного визита, в котором приняли участие депутат Мособлдумы Александр Легков, депутаты совета депутатов городского округа Пушкинский Дмитрий Кульков и Михаил Сухарев, а также уполномоченный главы округа по Красноармейску Ольга Алексеева, была проведена экскурсия по производственным цехам под руководством директора Валерия Гергеля.

Предприятие располагает собственным механическим производством полного цикла, включающим станочное и промышленное оборудование, а также уникальную установку гидроабразивной резки.

В ходе визита участники познакомились с производственным процессом, осмотрели рабочие места и пообщались с коллективом предприятия, насчитывающим около 80 человек.

«Хочу отметить, что на сегодняшний день «Простор» производит уникальную запатентованную продукцию, являясь важным и перспективным предприятием для округа», — поделилась впечатлениями уполномоченный главы округа Пушкинский Ольга Алексеева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.