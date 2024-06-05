Депутат Самединова: налоговые изменения не коснутся большинства граждан

«Налоговые изменения не коснутся подавляющего большинства граждан. Важно, что при формировании новой системы были разработаны и меры поддержки для семей с детьми с небольшими доходами. За счет налоговых выплат ставка для таких семей фактически составит 6%. Ее смогут получить около половины от общего числа всех семей с двумя и более детьми в стране», — сказала Самединова.

Она добавила, что дополнительные средства пойдут на продление материнского капитала, увеличение программ здравоохранения, поддержку материнства и детства, сфер культуры и спорта.

«Впереди создание новой и долгожданной программы — „Молодежь и дети“, реализация которой возможна, в том числе, благодаря поступлению средств от новой системы налогообложения», — отметила она.

Самединова резюмировала, что налоговое обеспечение страны — возможности для ее постоянного развития. Важно формировать общую культуру, чтобы «платить налоги» было само собой разумеющимся, с четким пониманием того, что это вклад в развитие своего государства.

С 2025 года в России планируют выстроить справедливую налоговую систему. Законопроект уже направили на рассмотрение в Госдуму. Налоговые изменения давно обсуждались в обществе и экспертных группах. Введение прогрессивного налогообложения коснется только граждан с высокими доходами.