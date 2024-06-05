Налоговые изменения достаточно давно обсуждались в обществе. Это созревшее, востребованное людьми решение. Об этом РИАМО сообщил заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов.

Госдума планирует в весеннюю сессию принять налоговые поправки, чтобы налоговые изменения вступили в силу с 1 января следующего года. Предлагается следующая прогрессивная шкала по НДФЛ по уровню годовых доходов: от 2,4 до 5 млн рублей — 15%, от 5 до 20 млн рублей — 18%, от 20 до 50 млн рублей — 20%, свыше 50 млн рублей — 22%. Налоговые изменения коснутся 2 млн человек — это 3,2% работающего населения.

«С 2025 года в России планируют начать выстраивать справедливую налоговую систему. Соответствующий пакет законопроектов поступил в Госдуму и уже направлен на рассмотрение в регионы. Проведение налоговой реформы достаточно давно обсуждалось и в обществе, и в экспертных группах, на различных уровнях власти. Это созревшее, востребованное людьми решение», — сказал Рожнов.

Он отметил, что люди, которые зарабатывают больше, будут платить повышенные налоги. Это социальная справедливость, но при том, что прогрессивная шкала возрастает по мере уровня доходов.

«Она соотносима со странами мира, и даже во многих странах прогрессивная шкала предполагает большие налоги и отчисления. А у нас вполне плавная, которая позволит сформировать больший бюджет», — добавил депутат.