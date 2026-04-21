Депутат предложил выпускать карты без номера и CVV

Депутат Госдумы Владимир Плякин предложил выпускать банковские карты без полного номера и CVV-кода для защиты от мошенников. Письмо с инициативой он направил в Центробанк, сообщает Life.ru .

Владимир Плякин предложил выпускать так называемые «чистые» банковские карты, на которых не будет полного номера, срока действия и CVV/CVC-кода. По его мнению, это снизит риск хищений, если карта потеряна или ее фотография попадет к злоумышленникам.

На карте предлагается указывать только имя и фамилию владельца, а также последние четыре цифры номера. Остальные реквизиты должны быть доступны исключительно в мобильном приложении или интернет-банке. Депутат сослался на опыт других стран, где подобный формат уже используется.

Ранее МВД России предупредило о новой схеме мошенников. Перед списанием средств злоумышленники уточняют у жертвы остаток на счете. «Вестник киберполиции» опубликовал пример фишинговой анкеты, где просят указать реальную сумму «для начала сделки» и угрожают блокировкой карты при неверных данных.

