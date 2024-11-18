Депутат Мособлдумы Маликов: Подмосковье не останется без яиц
Жители Московской области не останутся без куриных яиц, так как на территории региона работает множество предприятий, производящих данную продукцию, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Маликов.
Парламентарий в рамках проекта «Выбирай свое» посетил предприятие производству куриного яйца, сухих и жидких яичных продуктов глубокой переработки ООО «Праксис-Ово», расположенное в Истре.
Во время визита региональный координатор проекта «Выбирай свое» Маликов ознакомился с технологией производства куриных яиц, фасовкой и упаковкой.
«Это уникальное производство, которое было основано в 1995 году. В 1996 году в Россию перестали ввозить импортные яйца и ООО „Праксиси-Ова“ стала одной из первых компаний, которая смогла предложить российскому потребителю куриное яйцо высокого качества с ярким желтком торговой марки „Экстра“ в мелкоштучной упаковке», — сказал депутат.
По словам генерального директора ООО «Праксис-Ово» Светланы Вилямовской, география поставок компании широкая.
«Основная задача нашей компании — обеспечение населения продукцией социального назначения посредством поставок в магазины двух крупнейших городов страны и их областей: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сейчас основной тренд на здоровое и правильное питание. Миссия нашей компании состоит в разработке, производстве и предложении натуральных продуктов высокого качества, направленных на заботу о здоровье наших покупателей», — добавила Вилямовская.