В рамках проекта «Выбирай свое» парламентарий посетил выставочные павильоны подмосковных компаний по производству специй и соусов.

«Одним из лидеров по производству специй, приправ и кулинарных добавок является „Арикон Групп“, расположенный в городском округе Пушкинский», — сказал Маликов.

По его словам, на предприятии трудится более 200 человек, а выпущенную продукцию поставляют по всей стране. В ассортимент компании входит более 600 наименований. Еще одним гигантом по производству японских и паназиатских продуктов стал Tamaki.

«Васаби, темпура и широкая соусная линейка — это и многое другое изготавливают в городском округе Лыткарино. Был приятно удивлен обширной соусной линейкой. Более 45 вкусов создаются для жителей не только Московской области, но и всей России. Это говорит о высочайшем профессионализме и правильно выстроенной работе», — отметил депутат.

Нужно гордиться подобного рода гигантами Подмосковья. Производства такого масштаба дают новые рабочие места, увеличенные налоговые поступления в бюджет региона, подытожил Маликов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.