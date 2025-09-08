Депутат Говырин: с 1 октября повышаются зарплаты у «федеральных» бюджетников

С 1 октября увеличат зарплату сотрудникам организаций и органов государственной власти, которым она выплачивается из федерального бюджета. Размер индексации будет равен 7,6%, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

Зарплата вырастет только у сотрудников федеральных учреждений и органов власти. При этом индексации з/п в региональных и муниципальных организациях в этот раз не будет, добавил депутат ГД.

Такое решение было установлено правительством в официальном распоряжении №2071-р от 1 августа 2025 года. Оно стало юридическим основанием для изменения размера выплат.

Зарплату повысят работникам федеральных бюджетных, казенных, автономных учреждений. Также индексация затронет сотрудников федеральных государственных органов, чья система оплаты труда построена по постановлению правительства №583 от 2008 года.

Еще зарплату увеличат гражданскому персоналу воинских частей и подразделений федеральных органов власти, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба.