Депутат Госдумы ответил, как Башкортостан привлекает иностранных инвесторов

В Уфе проходит Международная неделя бизнеса. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев подчеркнул важность данного мероприятия для республики, сообщает «ФедералПресс» .

Он отметил, что форум способствует повышению известности Башкортостана и привлечению интереса иностранных инвесторов. В этом году в мероприятии участвуют делегаты из разных стран, включая Индию, Португалию и Словакию, что создает новые перспективы для взаимовыгодного сотрудничества.

Сухарев акцентировал внимание на необходимости реализации подписанных в рамках форума соглашений, подчеркивая, что важнейшей задачей является не только их подписывание, но и выполнение. Он также указал на роль комитета в поддержке законопроектов, направленных на защиту бизнеса и привлечение инвестиций в регионы.

Депутат отметил, что для устойчивого развития предпринимательства в республике необходимо решать проблемы, связанные с высокими процентными ставками и доступностью кредитования с точки зрения создания экономической стабильности.

«Мы должны найти баланс, чтобы поддержать наши предприятия и обеспечить стабильность в экономике», — заключил депутат.