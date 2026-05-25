Депутат Госдумы оценил швейное производство в Дмитровском округе

Депутат Государственной думы Денис Кравченко 22 мая посетил компанию «Мануфактура Малюгина» в Дмитровском округе и оценил внедрение инновационных технологий на предприятии. Визит прошел в рамках отчетной кампании «Подмосковье. Есть результат!», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Компания «Мануфактура Малюгина» работает с 1992 года и специализируется на выпуске одежды из высокотехнологичных материалов. Предприятие производит купальники, спортивную одежду, костюмы для художественной гимнастики и танцев, а также мягкую балетную обувь под брендом «Соло». На фабрике трудятся 150 человек, около 15% продукции экспортируется в Европу, США, Австралию и другие страны.

Предприятие является резидентом «Сколково» и внедряет решения для повышения производительности труда. Используются специализированное программное обеспечение, автоматизация и системы точного планирования, что позволяет снижать издержки и влиять на конечную стоимость продукции.

«С большим удовольствием пообщался с коллективом — он молодой и энергичный. Сегодня мы видим, как на предприятии внедряются технологии повышения производительности труда. С помощью автоматизации собственнику удалось существенно поднять производительность и КПД. Это влияет и на доход, и на цену для покупателя. Партия «Единая Россия» последовательно поддерживает развитие таких производств, создает условия для роста бизнеса», — отметил Денис Кравченко.

«В этом году рассчитываем приблизиться к полумиллиарду рублей оборота. У нас есть приобретенная земля, будем развивать производство, создавать новые мощности», — сообщил генеральный директор Александр Малюгин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.