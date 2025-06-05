Депутат Госдумы Коган посетил два передовых предприятия округа Ступино

Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Александр Коган оценил современное устройство животноводческого комплекса «Ступинская Нива». Парламентарий отметил, что животные содержатся в хороших условиях, соответствующих их потребностям и современным нормам. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Процесс автоматизирован. Соблюдаются правильный рацион питания, условия содержания животных. Виден профессиональный подход. В среднем одна корова дает более 30 л молока. Это один из самых высоких показателей в Московской области. Но совершенству нет предела, будем двигаться дальше. Наша страна, регион — традиционно в числе лидеров в сельском хозяйстве, необходимо удерживать эти позиции», — сказал Александр Коган.

В «Ступинской Ниве» содержатся 8 тыс. единиц крупного рогатого скота. Комплекс занимается производством молока, выращиванием кормов, производством зерна. Продуктивность предприятия составляет около 33 л молока с одной коровы в день.

По словам директора производственного хозяйства «Ступинская Нива» Юрия Кинякина, в прошлом году надои комплекса составили 42 тыс. тонн молока, а средняя продуктивность одной фуражной коровы — 11 404 кг. В хозяйстве работает более 300 человек. Для работников организуются интенсивы для повышения квалификации, а также обучение для молодых специалистов.

Александр Коган также посетил электротехнический завод на территории ОЭЗ «Ступино Квадрат». Депутат оценил техническое оснащение передового предприятия, направленного на импортозамещение. Руководство завода ставит перед собой задачу снабдить промышленность России качественными электротехническими компонентами, которые задействованы в процессах, обеспечивающих технологический суверенитет нашей страны.

Александр Коган обсудил с генеральным директором ООО «СТЭЗ» Алексеем Лоскутовым планы по расширению производства и необходимую помощь. На встрече с сотрудниками предприятия депутат рассказал об экономике региона, законодательных инициативах и ответил на вопросы.

«Особая экономическая зона „Ступино Квадрат“ динамично развивается. На ее территории сосредоточено множество передовых предприятий. Потенциал компаний огромный. Ваше предприятие при поддержке может увеличить объемы производства втрое», — отметил депутат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.