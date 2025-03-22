Депутат Госдумы Гаврилов назвал условия для пенсии в 100 тыс рублей

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов заявил, что при нынешней пенсионной системе достижение пенсии в 100 тыс. рублей является малореализуемым ожиданием, сообщает ТАСС .

Ранее Banki.ru опубликовали опрос, согласно которому 72% респондентов с доходом от 200 тыс. рублей назвали комфортным уровень пенсии от 100 тыс. рублей.

«Если брать за основу результаты этого опроса и стремиться к достижению пенсии в 100 тыс. рублей, то текущая пенсионная система требует реформирования. Потому что сейчас эти ожидания — малореализуемые», — сказал Гаврилов.

Он подчеркнул, что пенсия в 100 тыс. рублей возможна лишь при условии непрерывного трудового стажа в 64 года, официальной зарплаты не менее 230 тыс. рублей в течение всей трудовой жизни и отсрочки выхода на пенсию до 75 лет.

Депутат добавил, что отклонение от установленных параметров значительно снижает итоговую сумму. Альтернативой может быть только дополнительная накопительная пенсия, формируемая за счёт добровольных взносов или инвестиционных инструментов.

Ранее стало известно, что россияне пенсионного возраста все чаще проявляют интерес к трудоустройству, выбирая профессии, которые позволяют им оставаться активными и получать дополнительный доход.