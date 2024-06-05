Налоговые изменения в РФ дадут государству возможность еще больше помогать семьям, воспитывающим двух и более детей, сообщил РИАМО председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

«Для меня очень важно то, что изменения налоговой системы дадут нам возможность еще больше помогать семьям, воспитывающим двух и более детей, и в которых доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума. Для них предусмотрен налоговый аналог кешбэка», — сказал Голубев.

В качестве примера он пояснил: если семья из двух взрослых и двух детей имеет доход 106 тыс. рублей и менее, а по подсчетам экономистов, это примерно 50% всех семей в России, она по итогам года, кроме уже действующего сегодня налогового вычета на детей (около 13,1 тыс. рублей в год — ред.), будет еще дополнительно получать на двоих родителей 51,7 тыс. рублей.

Всего получается, что семья с детьми в год будет получать 64,8 тыс. рублей, добавил Голубев. Это очень серьезное дополнение к уже имеющимся мерам поддержки семей.

«И еще очень важно — участников специальной военной операции налоговые изменения не затронут. Да, у них хорошее денежное содержание, но они рискуют жизнью, здоровьем каждый день, защищая нашу страну, защищая всех нас», — отметил парламентарий.

По мнению Голубева, очень правильно, что авторы изменений в налоговую систему предусмотрели, чтобы повышенная ставка не коснулась бойцов, чье денежное довольствие составляет больше 200 тыс. рублей. Это справедливо.

Нынешние изменения направлены на выстраивание справедливой и сбалансированной налоговой системы. В рамках справедливого налогообложения снижение налоговой нагрузки на семьи с детьми будет реализовано за счет частичного возврата уплаченного НДФЛ и за счет стандартных вычетов по НДФЛ на второго и третьего ребенка.