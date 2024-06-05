Депутат Голубев: мы получим новые больницы на допдоходы от налоговых изменений

На собранный дополнительный доход после ввода налоговых изменений в России будут построены новые больницы, поликлиники, обеспечено продление материнского капитала до 2030 года, сообщил РИАМО председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Госдума планирует в весеннюю сессию принять налоговые поправки, чтобы налоговые изменения вступили в силу с 1 января следующего года. Средства от формирования прогрессивной шкалы налогообложения пойдут на социально-экономическое развитие — это обеспечение новых нацпроектов: «Молодежь и дети», «Семья», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь».

«Разумеется, очень важно при оценке налоговых изменений не то, как будут собирать деньги, а то, как они будут тратиться. <…> Те дополнительные доходы, которые бюджет получит, пойдут на благие дела. На реализацию национальных проектов, прежде всего направленных на поддержку семьи, материнства, молодежи. То есть — что мы получим на собранный дополнительный доход: новые больницы, поликлиники, продление материнского капитала до 2030 г., дополнительную помощь», — сказал Голубев.

Он добавил, что средства будут направлены на дотации регионам средней полосы, где низкая рождаемость. Допсредства выделят на реализацию программ по онкологии, по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с диабетом, приобретение дополнительных технических средств реабилитации и так далее.

«То есть на все, что касается социальной политики и здравоохранения. <…> И как раз налоговые изменения финансово обеспечат эти затраты», — отметил депутат.

Голубев убежден, что траты будут эффективны, и напомнил, что буквально несколько лет назад для граждан, у которых доходы больше 5 млн рублей, увеличили налоговую ставку с 13 до 15%.

«Было четко заявлено, что эта разница пойдет на финансирование благотворительного фонда „Круг добра“. И сегодня фонд работает и очень эффективно. Помните, как несколько лет назад у нас постоянно сердце кровью обливалось, когда мы видели объявления, направленные на сборы огромных средств ребятишкам с тяжелыми орфанными заболеваниями? Все это исчезло, потому что все это теперь финансируется людьми социально ответственными, у которых доходы больше 5 млн рублей», — рассказал он.

Голубев уточнил, что деньги четко направляются на то, чтобы дети и взрослые, которые страдают редкими заболеваниями, получили от государства всю необходимую терапию.

«Я убежден, что сегодня те цели, которые изменениями были заявлены, будут обязательно достигнуты», — заключил Голубев.